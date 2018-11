Jaroslav Špulák, Právo

O takovém způsobu vystupování v televizních programech a na dalších akcích se v hudebním světě drahně let diskutuje. Někteří hraní na playback považují za nedůstojné, jiní ho vítají jako zjednodušení věci. Mnoha režisérům spád programu i jeho organizaci zjednodušuje, neboť není třeba příliš uvažovat o technickém zajištění hudebních vystoupení a už vůbec ne o kvalitě zvuku, která je v takovém případě dobrá.

Protest kapely Kryštof byl před lety krokem ke změně. V posledních ročnících vyhlašování výsledků Českého slavíka vystupovali na ceremoniálu muzikanti naživo a celé akci to dalo poctivější charakter. Vždyť se přece jedná o pořad hudební.

Na sobotním Atletovi roku se role frontmana kapely Mirai v playbackovém vystoupení, tedy takovém, kdy zpěváci a hudebníci svou činnost předstírají, neboť veškerý zvuk běží ze záznamu, v písni Chci tančit ujal bubeník Šimon Bílý. Zpěvák Mirai Navrátil hrál na bicí, baskytarista Michal Stulík na klávesy a kytarista Tomáš Javůrek na baskytaru. Navíc se ke kapele přidali členové doprovodné skupiny zpěvačky Lenny, kteří si nástroje prohodili také, takže ze čtyřčlenných Mirai byli Mirai sedmičlenní.

Pro hudebního znalce to bylo zpestření večera i sympatický způsob protestu. Lidé z atletického světa, kteří byli v sále, i ti kapely Mirai neznalí u televizních obrazovek toto „bouchnutí do stolu“ nejspíš vůbec nezaznamenali.

Frýdecko-místečtí hráli v programu, který byl plně zasvěcen výsledkům sportovní ankety. Hudební čísla v něm – při vší úctě k muzikantům a zpěvákům – fungují pouze jako doplněk. Je sympatické, že dali najevo, že by tu písničku rádi odehráli naživo, jak jsou zvyklí z koncertů. Přístup režisérů a dramaturgů v této věci to ale do budoucna s největší pravděpodobností nezmění.

Přesto by bylo ideální, kdyby všichni ti, kteří se na nějakém zábavném televizním pořadu podílejí, mohli ukázat, že svou práci opravdu ovládají. Tu šanci ale v dohledné době nejspíš nedostanou. Na to jsou zvyklosti v mnoha zábavných pořadech příliš zakořeněné a nejspíš na pár dalších let neměnné.

Staré přísloví nicméně praví, že všechno jde, když se chce. Tedy i hrát bez playbacku.