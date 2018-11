František Cinger, Právo

Franck Thilliez:

Atomka





Těsně před Vánoci je nalezeno tělo novináře v mrazáku. Stal se Christophe Gamblin obětí sériového vraha, kterého odhalil? Jedná o stejného zabijáka, který hodil své oběti do ledových alpských vod? Ve sněhem pokrytých Alpách hledají Lucie Henebelleová a Franck Sharko ...

XYZ, přeložil Jiří Žák, 400 stran, 349 Kč

Alexander McCall Smith:

První dámská detektivní kancelář





Zábavné i napínavé příběhy první soukromé detektivky v Botswaně, jihoafrické zemi, kde je život tak odlišný od našeho, ale vášně a zločiny jsou často stejné. Knihu zimbabwsko-britského spisovatele čte Jana Stryková.

Radioservis, CD, mp3, 4:17 hodin, 299 Kč

Patti Smithová:

Oddanost





Proč člověk píše? Takovou otázku si klade básnířka, spisovatelka a hudebnice ve svém eseji. Provází ulicemi Paříže, kde na návštěvě u svého nakladatele Gallimarda vzpomíná na Modiana, Camuse, Nabokova, Mišimu...

Dokořán, přeložila Lýdie Kárníková, 136 stran, 198 Kč

Martin Kavka, Michal Škrabal:

Hacknutá čeština

Neortodoxní slovník dnešní mateřštiny

Kniha vypráví o novotvarech češtiny, živém moderním vývoji našeho mateřského jazyka během dekády. Dává si za úkol mladá slova nejen definovat, ale také se s nimi, či nad nimi zasmát. Tři tisícovky novotvarů z oblastí politiky, sexu či další české vášně, alkoholu, jsou hravě popsány v publikaci, která obsahuje i osobní zpovědi osobností s češtinou imanentně spjatých.

Jan Melvil publishing, 272 stran, 297 Kč

Dagmar Hájková, Pavel Horák, Vojtěch Kessler, Miroslav Michela:

Sláva republice!: Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu

Kniha se zabývá stopou, kterou přes své nepříliš dlouhé trvání zanechala první republika v českém i slovenském prostředí. K tomu došlo i díky propracovanému systému oslav jako například narozenin prezidenta, Prvního máje, Jana Husa, svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava, a zejména dne nezávislosti 28. října. Publikace přináší díky studiu svátků zvláštní pohled do života v meziválečném Československu.

Academia, Masarykův ústav AV ČR, 536 stran, 468 Kč

Jiří Štědroň:

Nikam se necpi!





„Když máš talent, tak se neubráníš!“ říká jeden ze Štědroňových neslavných hrdinů v knize. Jeden z dlouhého zástupu těch, kteří žijí z lásky k divadlu, nejsou prakticky vidět a prakticky nic nevydělávají, aby o to nápadněji zářili jejich šťastnější kolegové.

Pragoline, 152 strany, 229 Kč

Dan Hrubý: Pražské příběhy

Z Malostranských zákoutí až do Jiného Světa





Kniha uzavírá putování Malou Stranou po náměstích a ulicích, o nichž nebyla řeč v předchozích dílech - Pražské příběhy, Na cestě Malou Stranou, 2015; Pražské příběhy, Na Hradčany, Nový Svět a zpátky na Malou Stranu, 2016.

Nakladatelství Pražské příběhy, 500 stran, 499 Kč.

Jan Rychlík:

1918: Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa





Rozpad mnohonárodnostní monarchie sleduje autor nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Problém monarchie nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.

Vyšehrad, 280 stran, 399 Kč

Se VII. sborem do šumavských Sudet: Pamětní kniha na velkou dobu





Nacistickou fotografickou knihu „Mit dem VII. Korps ins Sudetenland“ vydalo koncem roku 1938 Ústřední nakladatelství NSDAP v Mnichově. Už v druhém vydání vychází reprint, s doslovem, jak neslavně dopadli hrdinové nacistického tažení na Šumavu. Cenná publikace.

ZR&T, přeložil Václav Chabr, 132 strany, 359 Kč

Pavel Kmoch:

Operace Anthropoid: Epilog





Atentát na Reinharda Heydricha ve světle dobových pramenů. Kniha staví do rozporu „obecné povědomí“, založené na filmech a populární literatuře, a informace vyplývající z dobových pramenů. Životopisy a medailonky mnoha důležitých lidí, bohatá fotodokumentace.

Academia, 268 stran, 350 Kč

Jacqueline Wilsonová:

Vánoční překvapení





Pojďme si vyprávět o jedněch zcela mimořádných Vánocích…

Touto knihou se Jacqueline Wilsonová vrací k Hetty Featherové, oblíbené hrdince své série z viktoriánské doby. Je to dokonalý dárek nejen k Vánocům pro dívky od osmi do dvanácti let.

BB art, přeložila Daniela Feltová, 200 stran, 249 Kč

Manada Connerová, Jimmy Palniotti a John Timms:

Harley Quinn 3: Červené maso





Harley se konečně zbavila všech psychotických šašků a už se nemůže dočkat, až se jí život na Coney Islandu vrátí zpět do svých (ne)normálně ujetých kolejí. Smůla! Nejroztomilejší komiksovou antihrdinku čeká největší bitva jejího života!

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 144 strany, 299 Kč