Novinky

Hlavní roli Silvia Berlusconiho ve filmu ztvárňuje Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo, který v této roli opět potvrzuje své výjimečné kvality. Servillo není prvním italským hercem, který vystupuje jako Berlusconi, tato postava se objevila už v několika filmech. Žádný z nich však nepřekročil domácí trh. Rovněž to není poprvé, co Toni Servillo v Sorrentinově filmu ztvárňuje italského předsedu vlády. V ceněném snímku Božský si už zahrál skutečného premiéra Giulia Andreottiho.

Přestože se tyto role mohou na první pohled zdát podobné, reálné předobrazy byly natolik odlišné, že vyžadovaly úplně rozdílný herecký přístup. „Zatímco Andreotti vystupoval jako božský Caesar a svou skutečnou tvář před veřejností skrýval, což bylo zásadní součástí jeho politické strategie, Berlusconi je herec. Jeho život se podobá životu hollywoodských hvězd a on to dává s patřičnou okázalostí najevo. Je to hvězda v kinematografickém slova smyslu, ne ve stylu starověkého Říma jako Andreotti,“ uvedl Servillo v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Odlišný byl také způsob proměny v obě postavy. Zatímco v případě Andreottiho bylo nutné provést řadu vnějších zásahů do Servillova vzhledu, které ho změnily k nepoznání, přeměna v Berlusconiho spočívala v něčem jiném a byla výzvou především pro Servillovy herecké schopnosti. Vyžadovala pečlivé nastudování Berlusconiho typické „masky“, gest, pohybů a zejména způsobu mluvy. Právě Berlusconiho projev je podle italských médií v Servillově podání téměř k nerozeznání od originálu.