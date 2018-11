jaš, kul, Právo

Už původní podoba skladby, kterou Mišík označil za svou nejintimnější, v sobě nese silné emoce. „Je to do značné míry kontrast k mé předchozí tvorbě, která se nesla hlavně v tanečním a klubovém duchu. Vrátil jsem se ke svým začátkům, po dlouhé době vzal do ruky kytaru a pokusil se zpracovat svoje nejniternější pocity,“ říká Mišík.

Charakter písně ještě zvýrazňuje akustická podoba. V černobílém videoklipu se Mišík doprovází na kytaru a sekunduje mu dívčí trio Karolína Fišerová, Kateřina Kvintusová, Josefina Žampová.

Na koncertu v Paláci Akropolis uvidí fanoušci Mišíka s kapelou. Spolu s ním vystoupí i několik hostů – rappeři Renne Dang, Sensey a skupina Double-Deckers. „Moc se těším, že s fanoušky oslavím úspěšný rok a blížící se příchod Vánoc. Na pódiu ze sebe vydám to nejlepší a možná dojde i na nějaké překvapení,“ láká Mišík.