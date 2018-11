Novinky

Silvio Berlusconi. Italský premiér, mediální magnát, podnikatel, vlastník fotbalového klubu, ale také neúnavný milovník krásných žen a hostitel skandálních večírků pro mocné z celého světa. Mnozí by ho rádi viděli ve vězení, pro mnohé představuje ráj z masa a kostí, ke kterému by se rádi aspoň přiblížili. Fenomén, který tentokrát přitáhl pozornost nejslavnějšího italského režiséra současnosti, Paola Sorrentina.

Berlusconiho luxusní sídlo, krásné ženy, drogy, dekadentní večírky, to vše dalo oscarovému Paolu Sorrentinovi možnost naplno využít svůj talent pro vizuální velkolepost. „Film je plný zábavy a spektáklu, což má silný symbolický význam. Jsou to věci, které Berlusconi přinesl do politiky a na čem stojí jeho úspěch,“ uvedl pro magazín Vulture představitel hlavní role, herec Toni Servillo.

Z filmu Oni a Silvio

FOTO: Aerofilms

Vulture množství nahoty a atraktivních žen ve filmu trefně komentuje: „Pro každou lajnu kokainu se najde nějaký nahý zadek, ze kterého ji lze vyšňupat.“ „Je to metafora povrchních potěšení, kterých podobní vůdci zneužívají,“ dodává Servillo.

Riccardo Scamarcio jako Sergio Morra, podnikatel a zprostředkovatel krásných žen na Berlusconiho večírky.

FOTO: KVIFF Distribution

Film se ovšem nevěnuje pouze Berlusconimu a jeho večírkům. Neméně důležitým tématem filmu jsou také lidé, kteří podobné vůdce obklopují a pomáhají jim udržovat moc, a soukromá tvář tohoto milovaného i nenáviděného politika. Diváci dostanou možnost vidět, jaký je skutečný Silvio, když ráno snídá se svou ženou, svádí nejkrásnější modelky nebo podplácí senátory, aby si udržel svou moc.

Tvůrci si údajně dávali velký pozor, aby nepřekrucovali žádná fakta a film nemohl být nařčen z nactiutrhačnosti. „Nevím, jestli Berlusconi film viděl. Ale kdyby se nás pokusil cenzurovat, jenom by tím potvrdil, že portrét, který jsme naším filmem vytvořili, je přesný,“ poznamenává Sorrentino v rozhovoru pro magazín Vulture. Jak ovšem uvádí oficiální trailer k filmu: „Jakákoli podobnost se skutečnými osobami je pouze náhodná.“