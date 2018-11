Novinky

Buddy Guy začínal hrál v louisianském Baton Rouge, ale v roce 1957 se přestěhoval do Chicaga, kde tehdy bujela bluesová scéna. Ovlivnil ho Muddy Waters a hned v následujícím roce získal nahrávací smlouvu, když uspěl v soutěži s Otisem Rushem a Magic Samem.

U slavného bluesového vydavatelství Chess působil v letech 1959 až 1968, většinou však jako sideman, který doprovázel slavnější hráče Muddyho Waterse, Howlin´ Wolfa, Little Waltera, Sonnyho Boye Williamsona a Koko Taylorovou. Vydal u něj jen jedinou sólovou desku I Left My Blues In San Francisco, která vyšla v roce 1967, protože jeho pojetí bylo příliš avantgardní. V polovině šedesátých let také nahrál pod pseudonymem dvě desky s Juniorem Wellsem.

V roce 1965 v rámci American Folk Blues Festivalu vystupoval poprvé v Evropě a zaujal Erika Claptona. V březnu 1969 se účastnil Supershow, kde hráli i Clapton, Led Zeppelin, Jack Bruce a Buddy Miles. Další úspěchy zažil na přelomu osmdesátých a devadesátých let v době revivalu blues.

Guy získal sedm cen Grammy, poslední v roce 2016 za album Born To Play Guitar. V roce 2005 byl uveden do Rock´n´rollové síně slávy. Clapton tehdy vzpomínal, že Guye viděl poprvé hrát v roce 1965 v klubu Marquee, kde ho zaujala jeho technika a showmanství, jako když hrál na kytaru zuby, což pak používal i Hendrix.

Před Guyem vystoupí kytarista Luboš Andršt se svojí bluesovou sestavou.