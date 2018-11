Radmila Hrdinová, Právo

Guillaume Mélanie ale přepsal roli podnikatele Barniera pro herečku, čímž komedii dost pomohl. S ženským prvkem do hry vstupují nové barvy a motivace, především vztah stárnoucí ženy a někdejší modelky k vlastní osobě i okolí.

Tato poloha se Janě Paulové stala východiskem k řadě vtipně improvizovaných komentářů a vsuvek. Clara Barnierová je pro ni napsaná doslova „na tělo“, neboť Paulová je jednou ze vzácných hereček se smyslem pro klauniádu a schopností groteskního sebeshození, při zachování ženského půvabu a sexappealu.

Její Clara je smrští dynamického herectví a pohrávání si s postavou i hledištěm, drží inscenaci pohromadě a diváci se těší na její každý další vstup na scénu. Nekopíruje slavnou předlohu, umí být svá, a jen v nejbláznivějších pohybových eskapádách trochu zbytečně vaří z funésovskýách ingrediencí.

Jan Kříž jako masér a boxer Thibault s Clarou Jany Paulové.

FOTO: Richard Kocourek

Paulová touto inscenací debutovala i jako režisérka. A volila dobře. Lady Oskar je spolehlivě napsaná feydeauovská situační komedie založená na záměnách osob i kufříků, jíž není třeba nijak zvlášť režijně pomáhat, spíše ji citlivě usměrňovat, hlídat její temporytmus a dát příležitost herecké fantazii. A to se v Kalichu daří.

Oporou je Paulové vtipný překlad a šťastně typově vybrané herecké obsazení dalších rolí, ať už je to David Suchařípa v excentrickém módním návrháři Maximovi, Ladislav Hampl vězící v neslušivém kostkovaném obleku účetního Philippa, Leontina Hromádková v připitomělé dcerunce Lauře, jež jako by vypadla z arzenálu The Addams Family, anebo neodolatelně natvrdlý svalovec Thibault v podání Jana Kříže, který je i autorem vkusné a funkční scény.

Lady Oskar má pro Kalich hodnotu další divácké tutovky, s drajvem i hravostí Boccheriniho menuetu, který zní průběžně představením v duetu s akční hudbou Milana Svobody.

Guillaume Mélanie: Lady Oskar Překlad Anežka Svobodová, režie Jana Paulová, scéna Jan Kříž, kostýmy Samiha Maleh, producent Michal Kocourek. Česká premiéra v Divadle Kalich, Praha

Hodnocení: 75 %