Eva Vejdělková, Právo

„Půjde o hutný sevřený psychothriller. Je to příběh jednoho dne, do kterého se promítají určité flash-backy a celé se to pomalu skládá dohromady jako detektivka. Film je také trošku o naivitě starých lidí, kteří v nějaké přehnané důvěře otevřou dveře, i když by neměli,“ charakterizuje snímek Strach.

Hádek hraje mladíka, který navštíví důvěřivou důchodkyni a vypráví jí historku o tom, že je jeho vzdálená příbuzná. Nechal si prý sestavit rodokmen a chce znovu pospojovat dávno přetrhané rodinné vazby. Opuštěná stará paní se po letech cítí znovu skutečně šťastná, jenže poté přece jen pochopí, že nenadálý host jí lže.

„Téma zneužívání seniorů je zvláště dnes velmi aktuální. Navíc šmejdi jsou daleko tvořivější, už dávno nejde jen o podomní prodejce hrnců,“ říká k tomu Hádek a dodává, že jeho postava má i jinou než jen tu špatnou stránku: „Má i lidský rozměr. V životě to vůbec neměl jednoduché, a možná proto je nakonec takový, jaký je.“

Jiřina Bohdalová si práci s ním chválí. „Chtěla jsem, aby můj partner byl vynikající herec. Takové staré pravidlo zní, že pokud máte špatného hereckého partnera, tak vás táhne dolů, a ne vy jeho nahoru. To naštěstí není případ tohoto projektu. Kryštof takový je, a navíc má obrovské charisma,“ tvrdí.