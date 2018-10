Jaroslav Špulák, Právo

Proč jste jako poslední skladbu z pěti loni nahraných představili právě Freak Show?

Nejdříve jsme chtěli uvést písničku Zeddknot, která se nám v té době líbila ze všech nejvíc. Potom jsme věcem nechali přirozený průběh a vybírali písničky tak, jak nám to připadlo v dané době vhodné. Freak Show byla zveřejněna jako poslední, protože se dost odlišuje od naší klasické tvorby. Dlouho jsme potom také řešili, jak by měl vypadat videoklip, který k ní natočíme. Všechny nápady, které jsme měli, byly velmi náročné na rozpočet.

Jak to dopadlo?

Nakonec jsme klip natočili v pražském strašidelném domě Fear House. Znám se s Robem Ravenem, který v něm dělá manažera a současně je zpěvákem slovenské kapely Paranoid. Setkali jsme se náhodou v Bratislavě na nádraží, když naše autobusy měly zpoždění. Dali jsme se do řeči, já mu pustil písničku Freak Show, prozradil jsem mu, že řešíme klip, a on mi řekl, že bychom ho mohli natočit ve Fear House.

Díky tomu se nám podařilo natočit video v zajímavém prostředí a za skvělých podmínek. Režie a natáčení se ujal náš dvorní fotograf Rusty Shepherd a o postprodukci, coroling a střih se postaral náš bubeník Aďo. Celé to dopadlo nad naše očekávání.

John Wolfhooker jsou v nejlepším smyslu slova ambiciózní kapela.

FOTO: archív kapely

V čem je písnička Freak Show jiná než vaše ostatní?

Vymyká se svou barově-groteskní atmosférou. Většina našich skladeb je vážnější, tahle je naopak hudebně odlehčená, i když má docela seriózní poselství. Když jsme loni těch pět písní nahrávali, každý z kapely přišel s nějakým nápadem a ostatní ho pak rozvinuli. Prvotní nápad k Freak Show jsem přinesl já. Poslouchám hodně skupiny typu My Chemical Romance, Panic! At The Disco a další a jejich hudba i image mě inspirovaly.

Videoklipy jste opatřili všech pět písniček a vydali jste je jako singly. Objeví se později společně na albu?

To zatím nevíme. Chtěli bychom v průběhu následujícího čtvrt roku nahrát úplně nové skladby. Potom se uvidí, jestli všechny vydáme na jednom albu, anebo z nich bude další série singlů.