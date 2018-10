Skromnost zdobí Darinu Nešporovou, učitelku mateřské školy z Jívové na Olomoucku, které se rozhodl prezident Miloš Zeman udělit k 28. říjnu státní vyznamenání za to, že loni v polovině června duchapřítomně ochránila před vážným zraněním... Celý článek To by udělal každý, říká učitelka, která skočila pod auto, aby zachránila děti»