Jaroslav Špulák, Právo

„První písnička na album vznikla zhruba před třemi lety. Potom následovala odmlka, a intenzivně jsem začal pracovat před rokem,“ prozradil Novinkám.cz během pauzy v práci na desce přímo ve studiu Škoch.

Sám si natáčí kytarové, baskytarové a pěvecké party. Hosty na desce budou zpěvačka Bára Poláková, hiphoper Marpo, hráč na dechové nástroje David Eben, saxofonista Štěpán Škoch, trumpetista Petr Kužvart, kteří hráli s Ondřejem v Chinaski, jazzový klavírista Ondřej Kabrna, kontrabasista Petr Tichý, bubeníci Jan Linhart a Antonín Jína, klávesista Darek Král, vokální kvartet 4Voice a smyčcové Quartetto Ristretto.

Mezi hosty na albu bude i David Eben (vlevo).

FOTO: Jáchym Grohman

„Vzhledem k tomu, že jsem v minulosti skládal i pro skupinu Chinaski a napsal pro ni na čtyřicet písní, budou na albu písničky, které možná ten styl připomenou. Budou na něm i dvě instrumentálky, jedna trochu jazzová a druhá divočejší, a písně, v nichž se mísí žánry. Jako první singl bych v lednu rád představil písničku ovlivněnou hip hopem a popem. Její pracovní název je Headka a zpívat v ní budou Bára Poláková a Marpo. Už jenom spojení jejich osobností a výrazu prozrazuje celkovou mezižánrovost,“ přiblížil píseň Škoch.

Klip k prvnímu singlu bude v příštích dnech natáčet v New Yorku. Podílet se na něm budou i americká režisérka Ester Brymová a Jáchym Grohman, syn zesnulého bubeníka skupiny Chinaski Pavla Grohmana. Ten aktuálně ve studiu dokumentuje průběh nahrávání alba.

Rozchod je minulostí

Album vyjde u nezávislého vydavatelství Good Day Records, jehož spolumajitelem je producent Škochovy desky Jiří Mašek.

„Ondra přišel před asi půlrokem s prvními demosnímky s tím, jestli bychom v Good Day Records desku nevydali. Začali jsme se o nich při skleničce vína bavit, a nakonec mě požádal, abych album produkoval. Je to pro mě obrovská čest, protože jeho písničky jsou báječné,“ přiblížil Novinkám.cz Mašek.

Producent Jiří Mašek (vpravo) a Ondřej Škoch ve studiu při natáčení alba.

FOTO: Jáchym Grohman

„Momentálně jsme ve fázi, kdy natáčíme zpěvy. Pro mě jako producenta a vydavatele je důležitá spolupráce Ondry a jeho ženy Alice. On píše hudbu, ona texty a díky tomu vzniká album, které je autentické. Jako životní partneři vkládají do písní svůj talent, um i společné zkušenosti,“ dodal Mašek.

„Každý text je určitou výpovědí nebo reakcí na situace, které nám vstoupily do života. Je mezi nimi i loňský odchod ze skupiny Chinaski. Tehdy se nám změnil život. Líbí se mi, že to Alice dokáže v textech interpretovat tak, že to nikdo třeba ani nepozná. Zároveň je v tom kouzlo vnitřních zážitků. Ty písničky jsou naše příběhy,“ řekl Škoch.

Svůj odchod ze skupiny Chinaski vnímá jako minulost. „Napětí v kapele jsem cítil už dva roky předtím. Vlastně mě to až tak moc nepřekvapilo. Kompletně mi to ale změnilo životní režim a situaci, takže to ještě pořád není moc lehké. Rok nato jsem začal pracovat na svém albu a současně připravuji projekt pro děti EduRockShow s podtitulem výchovné koncerty jinak. Stalo se, co se stalo, mohlo se to stát jinak, ale už se k tomu nechci vracet,“ uzavřel vyprávění ve vršovickém studiu.