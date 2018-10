Stanislav Dvořák, Novinky

Bohemian Rhapsody je archetypální příběh, ovšem scenáristé ho nevymysleli. Skutečně se takto stal, takže tvůrce je třeba chválit spíš za dialogy, střih, kameru a různé fóry než za silnou životní story, jejímž autorem byl sám Freddie Mercury.

Mladý nesmělý chlapec Farúk z chudé imigrantské rodiny vyrůstá v Anglii a je cílem rasistických nadávek. Snaží se stát pop hvězdou, čímž otce značně popuzuje. Matka zatím marně čeká, že přivede ukázat nějakou nevěstu. Freddie sice „chodí“ s Angličankou Mary, ale nevítané tajemství se pomalu dere na povrch.

Když se setká s mladými anglickými muzikanty, posune jejich rockový základ dál. Revoluce v podobě cross-overu rocku a opery rozzuří manažery vydavatelství, kteří považují dnes kultovní Bohemian Rhapsody za strašný nesmysl, ale Mercury a Queen odmítají ustoupit, rozejdou se tedy s firmou a proslaví se po celém světě.

Freddiemu však stoupnou sláva a drogy do hlavy. Začne se chovat jako blázen, všechny uráží, opouští kapelu a jede s partou gayů do Mnichova, kde bydlí a pracuje na disko albu, za které mu slíbili astronomickou sumu. Falešní kamarádi k němu rádi chodí na večírky, ale i Freddie začíná tušit, že to není to pravé. Pochlebování kolegů a „přátel“ mu je k ničemu, a ani jeho sólová hudba není tak dobrá. Chybí mu kapela, která se stala v podstatě jeho rodinou.

Rami Malek. Podoba s Mercurym se nezapře.

FOTO: 20th Century Fox

Queen v akci

FOTO: 20th Century Fox

Postavu Mercuryho hraje Rami Malek výtečně. Vystihl jeho hudební genialitu i vnitřní nejistotu, jež ho vede ke slovním výpadům proti kapele a novinářům, kteří mu říkají pravdu do očí. Ví, že mají pravdu, a nechce ji slyšet.

Scénář taky připomněl, že večírky, drogy a hlavně dlouho skrývaná homosexualita musela být v té době pro jeho stárnoucí rodiče strašnou ranou. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let nebyly žádné pochody Prague Pride a nikdo nemohl tancovat na ulici v růžových slipech. Rodiče to museli vnímat jako ostudu, ale film naznačuje i určité smíření.

V závěru musí muž, který získal téměř všechno, zaplatit faustovskou daň. Scéna, kdy jde zamaskovaný brýlemi a čepicí do nemocnice, aby si potvrdil to, co už tuší, patří k nejsilnějším. Vědomí konečnosti a bezvýznamnosti lidských hádek možná přispělo k tomu, že hlavní postava nalezla pokoru a vrátila se zpět.

Rozhodně jde o typ filmu, který musíte vidět na velkém plátně a se špičkovým zvukem. Až extatický konec mistrovsky přibližuje atmosféru megakoncertu Live Aid, kvůli kterému se Queen a Freddie usmířili. Díky geniální hudbě, kameře a trikům si divák připadá, jako by ho skutečně obklopovalo sto tisíc lidí, kteří fascinovaně tleskají v rytmu Radio Gaga.

Celkové hodnocení: 90 %