Stanislav Dvořák, Novinky

Pro Ramiho Maleka ze seriálu Mr. Robot jde o největší roli v životě. Prošel dlouhým a těžkým výběrem, svého času se uvažovalo i o Boratovi (Sacha Baron Cohen), ale ten se pohádal s Brianem Mayem ohledně uměleckého pojetí filmu. Film zachycuje mládí a začátky Queen v roce 1970 i vrchol slávy v roce 1985 a megakoncert Live Aid ve Wembley.

Malek se musel s trenérem učit napodobovat Mercuryho pohyby a dokonce místy i zpíval. Filmaři použili směs jeho hlasu, Mercuryho hlasu a dalších vokálů. Snímek prý nechce nic zahlazovat a nevyhýbá se pravdě o Freddiem, který sice působil velmi vesele, ale zároveň v mládí bojoval s veřejně nepřiznanou homosexualitou a není žádným tajemstvím, že fetoval, pil a byl velmi promiskuitní. Zemřel na AIDS v roce 1991.

Brian May

Brian May a Roger Taylor jsou z hereckého výkonu Ramiho Maleka nadšení: „Našli jsme v Ramim perfektního Freddieho. Je senzační.“

Rami Malek jako Freddie Mercury

Jedna z nejvýznamnějších skupin všech dob platila ze začátku se svým operním rockem za velmi avantgardní. Později se stali Queen a hlavně Freddie Mercury světovými megahvězdami a jejich popularita trvá už přes 40 let. Hity jako We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Kind of Magic či Who Wants to Live Forever vstoupily do zlatého fondu. V největší internetové anketě, jaká se kdy v ČR konala, Češi zvolili Mercuryho za nejlepšího zpěváka všech dob.