Jaroslav Špulák, Právo

Týká se to i vystoupení v pražském Divadle Hybernia 28. listopadu, pro které se chystá speciální program. Na turné, jež potrvá až do 21. prosince, kdy skončí v Brně, zazní i vánoční repertoár.

Petra Janů začala s kapelou Amsterdam spolupracovat před čtyřmi lety a nahrála s ní poslední studiové album Blázni (2017).

„Vystupovala jsem předtím se skupinou Golem, ale najednou jsem nabyla dojmu, že jsem se zastavila v čase. V té době se mi s nabídkou spolupráce ozvala kapela Amsterdam. Už na první zkoušce jsem věděla, že je to přesně ta, na kterou jsem čekala. Navíc je v ní autorský potenciál,“ prozradila Právu zpěvačka.

Skupina Amsterdam vznikla původně v osmdesátých letech ve Švýcarsku jako myšlenka. „První živá verze byla na světě v roce 1994 a potom jsme několik let doprovázeli Ilonu Csákovou. Když to skončilo, ostatní ještě chvíli pokračovali dál a já odjel pracovat do zahraničí. Sešli jsme se po patnácti letech a klávesista Pavel Lochman si povzdechl, že by chtěl zase hrát. Řekl jsem mu, že já také, ale nevím přesně, jak to udělat. Dali jsme tedy znovu dohromady kapelu a po dlouhých úvahách jsme dospěli k závěru, že kromě Petry Janů není na české scéně etablovaný interpret, se kterým by se nám líbilo spolupracovat,“ vysvětlil baskytarista Roman Šteffl.

Při některých vánočních koncertech bude Petru Janů a její skupinu doprovázet Smíchovská komorní filharmonie pod vedením Josefa Vondráčka.

„Koncept vymyslel náš společný přítel Petr Tolar. Líbil se mi, protože si myslím, že takové spojení k Vánocům patří, stejně tak bigbítu sluší hraní s filharmonií. Letos absolvujeme několik vánočních koncertů a na příští rok se dohodneme na několika rockových,“ řekla Petra Janů.

Petra Janů

FOTO: Lucie Levá

„Vánoční repertoár bude mimo jiné obsahovat Píseň o poutnících z desky Blázni, vánoční evergreeny, jako jsou Já sním o Vánocích nebo Tichá noc, skladbu od Karla Svobody, jeden latinský kousek nebo písně Memory či S láskou má svět naději. Mimochodem, písnička Jámy s orchestrem zní úžasně,“ dodala.

„Skladby, které jsme vybrali, filharmonické aranže nezmění. Pouze je doplní o přírodní zvuk smyčců a čtyřhlasé dechové harmonie,“ vysvětlil Vondráček. „Původní plán byl, že spolu odehrajeme koncerty postavené na rockových skladbách. Petr Tolar ale přišel s tím, že bychom se mohli takříkajíc oťukat na vánočních koncertech.“

Příští rok by vystoupení s filharmoniky měla vypadat tak, že první část bude věnována klasickým rockovým skladbám Petry Janů a ve druhé dojde především na skladby vzešlé ze spolupráce zpěvačky s Otou Petřinou.

„Spolupráce s Petrou naše očekávání předčila,“ shrnul čtyři roky společného hudebního života klávesista Pavel Lochman z kapely Amsterdam. „Původně jsme měli představu, že její rockové skladby přearanžujeme, dáme jim modernější háv, budeme koncertovat, pojedeme hrát na letní festivaly, a když budou obě strany spokojeny, natočíme desku. Nakonec jsme vydrželi mnohem déle a strašně nás to baví.“

„Ano, všechno je skvělé, jen jsme ještě nebyli na žádných festivalech,“ podotkla na závěr Petra Janů. Ty plánované na příští rok jsou pro ni tedy výzvou.