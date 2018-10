Stanislav Dvořák, Novinky

Američan Buddy Guy začínal už v padesátých letech a inspiroval dnešní legendy, jako byli Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck a další. Později vytvořil slavné duo s Muddym Watersem u labelu Chess Records.

Letos vydal nové album The Blues is Alive and Well, před kterým nezbývá než smeknout. V 81 letech mu slouží jak hlas, tak i prsty výborně. Blues-rockové skladby doplňuje skladba Whiskey for Sale, která spadá do moderního kytarového R&B, ovlivněného vlnou fusion a funkem. Na albu si zahostovali Mick Jagger, Keith Richards a Jeff Beck.

John Mayall

FOTO: John Steps/Archa

John Mayall hrál v 60. letech dvacátého století se skupinou John Mayall & the Bluesbreakers, kde spolupracoval i s Erikem Claptonem. Později žil v Americe a hrál s řadou bluesmanů a rockerů, ať už to byl Jon Hiseman ze skupiny Colloseum, nebo členové skupiny Canned Heat. V poslední době vydal desky jako A Special Life v roce 2014 a Find a Way to Care v roce 2015. Aktuálně přislíbil nové album.

„Od našeho posledního výletu již uběhl nějaký ten čas. Koncertování mi chybělo a rád bych, abyste věděli, že se počátkem roku 2019 vrátíme do Evropy. Jak asi víte, doprovodí mě talentovaná kytaristka Carolyn Wonderlandová, basista Greg Rzaba a bubeník Jay Davenport. Brzy vydáme nové album, které bude zvláštní tím, že na něm hostuje několik mých oblíbených kytaristů. Asi je všechny znáte, chybět nebudou Joe Bonamassa, Carolyn Wonderlandová, Todd Rundgren, Larry McCray, Alex Lifeson a Steven Van Zant,“ uvedl Mayall.