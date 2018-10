Jaroslav Špulák, Právo

„Když jsme v roce 2015 slavili třicet let na scéně, zařadil jsem na album Rockmi overené jako bonus staré písničky Agáty a Udobrenia. Nahrál jsem je se smyčcovým kvartetem. Oslovil jsem tehdy Milana Adamce, což je druhý houslista orchestru bratislavského Národního divadla, který jim vymyslel perfektní aranže. Písně měly na Facebooku velkou odezvu a fanoušci začali spontánně navrhovat další, které by chtěli v podobných aranžích slyšet. K mé radosti mezi nimi byly i písně, jež jsem si na alba skládal jakoby sám pro sebe. Jsou to méně známé věci, například Nad nami zomrel skladateľ nebo Bufet Viola. Byl jsem velmi překvapený, že na ně lidi nezapomněli,“ prozradil Právu Peter Nagy.

Mezi vybranými jsou i Parfémy, které měly v původní verzi novovlnnou aranž, rockové skladby Zákony hada nebo Poďme sa zachrániť či takové, které byly v originální verzi takzvaně čisté a o doprovod s pianem a smyčci si vysloveně říkaly, například Psi sa bránia útokom.

Peter Nagy při koncertě na Pianko Tour.

FOTO: archív umělce

„Milan Adamec je skvělý člověk a také vynikající aranžér a muzikant. Zaranžoval mi party pro smyčcové kvarteto. Pavol Bartovic, který občas zaskakuje v mé skupině Indigo, se postaral o aranže piana. A je také výborný člověk. Víte, je to pro mě důležité. Nemohu spolupracovat s lidmi, s nimiž si nerozumím. Když ale funguje lidská stránka, funguje pak i umělecká,“ vysvětlil Nagy.

Slovenské turné s názvem Pianko už absolvoval loni. Ozdobil ho sloganem tvrdícím, že turné se tak jmenuje proto, že potichu budou jeho písně znít hlasitěji.

Milan Adamec dal dohromady kvarteto ze svých kolegů a vzniklo album s něžným zvukem a nádechem klasické hudby. Díky aranžmá s klavírem a smyčcovým kvartetem dostaly písně nový rozměr.

Na Pianko Tour s celou doprovodnou kapelou.

FOTO: archív umělce

Album obsahuje bonusovou novinku 50 žiráf. V ní se Nagy inspiroval příběhem zoologa Josefa Vágnera, který za doby Československa vybudoval ve Dvoře Králové oblíbený safari park. Jeho stádo žiraf dovezené z Afriky bylo největší na světě. V osudnou jarní noc roku 1975 bylo ale na příkaz tehdejších funkcionářů téměř padesát žiraf nekompromisně zastřeleno. Oficiálním důvodem bylo podezření na slintavku.

„Znal jsem ten příběh. Komunisti ho zametli pod koberec a medializovaný byl až po revoluci. V té době ale byla zveřejněná spousta věcí, zvláště politické kauzy, a ten příběh se mezi nimi tak trochu ztratil. Myslím si, že nastal čas ho vytáhnout na světlo. Písnička nehovoří jen o vztahu k přírodě, ale i o tom, jak se ke všemu kolem nás, i sami k sobě, chováme my lidé. Nejraději bychom všechno, co nám překáží, zabetonovali, zlikvidovali nebo vyhladili, a dokonce i to, co nám nepřekáží,“ řekl Nagy.

Peter Nagy

FOTO: archív umělce

I letos se zpěvák vypravil na Pianko Tour. V České republice se zastaví dvakrát, 21. listopadu ve Zlíně a 25. listopadu v Praze na Žofíně.

„Koncerty samozřejmě budou stát na písničkách, které jsou nově zaranžované pro piano a smyčce. Budu ho ale odlehčovat, protože není možné být vážný dvě hodiny,“ uzavřel Nagy.