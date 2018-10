RECENZE: My proti vám. Backman znovu zkoumá strasti i slasti bytí

Vrátit se znovu na místa, kde to už znáte a kde jste toho už hodně prožili, může být ošemetné, ale švédský spisovatel Fredrik Backman to v románu My proti vám, který navazuje na loni vydaný Medvědín, zvládl skutečně na výbornou.