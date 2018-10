jaš, kul, Právo

„Kdyby se mi chtělo je po Frontě na zázraky náš druhý samostatný singl. Je to taková naše óda na lenost. Už to, že nám trvalo tuto písničku i s klipem dokončit v podstatě dva roky, jen potvrzuje její význam,“ přibližuje vznik skladby Martin Chobot.

Autorem hudby i textu jsou Filip Sázavský a Martin Chobot. Videoklip se natáčel na pražském Petříně a o kameru se postaral Martin Linhart, který točil i již zmíněný první klip kapely Fronta na zázraky. Námět a vše ostatní si zařizovali Málem Králem sami.

„Klip jsme chtěli pojmout takovým melancholicko-komickým způsobem, k čemuž jsme použili jednu rekvizitu. Té jsme v podstatě otočili význam využití. Nechtěli jsme toho docílit postprodukcí, proto jsme se rozhodli, že tuto rekvizitu upravíme mechanicky. Byl to trochu oříšek, ale s výsledkem jsme spokojeni a myslím, že se to povedlo. Nechceme prozrazovat víc, to už posoudí ti, co klip uvidí,“ doplňuje Martin Chobot.