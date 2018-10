jaš, kul, Právo

Na skladbu Spím v obilí upozornila sedmičlennou skupinu právě Tučná. „Poslední týdny v kapele písněmi Michala Tučného všichni žijeme. Přibližně dvacet jsme jich natočili akusticky jako demosnímky. Chtěli jsme přijít na to, které nám interpretačně nejvíc sednou. A Spím v obilí jsme přehlédli. Pak nám ale Míša řekla, že patří k jejím nejoblíbenějším. Zkusili jsme ji zahrát společně a hned napoprvé bylo jasné, že je to jelení píseň. Především energií. Všechno do sebe zapadlo hned takříkajíc na první dobrou,“ pochvaluje si zpěvák Jindra Polák.

Videoklip vznikal v Hošticích u Volyně, na místě, kam Tučný jezdíval na chalupu. V závěru svého života tam dokonce trvale žil. Právě tam se až donedávna konal festival Stodola Michala Tučného, na kterém shodou okolností Jelen na začátku své kariéry vystoupil.

Jindra Polák a Míša Tučná ve studiu.

FOTO: Universal Music

„Byl to jeden z prvních festivalů, na kterém jsme hráli. Když jsme se dozvěděli, že skončil, uvědomili jsme si, jakého jsme měli v Michalovi úžasného předchůdce a jak silně ho vnímáme jako jeden z lokálních kořenů naší muziky. On pro náš oblíbený žánr udělal nejvíc,“ přibližuje Polák.

Ve videoklipu kromě kapely a zpěvákovy dcery vystupuje také jeho žena Marta a nevlastní dcera Gabriela. Všichni symbolicky zapalují svíčku u jeho hrobu. Vidět je i slavný pomník ve tvaru klobouku, jehož autorem je sochař Michal Gabriel.

„V době největší popularity Stodoly se k tátově hrobu stála i dvoukilometrová fronta. Fanoušci mu sem nosili květiny i kamínky. Nikdy nás nepřestávalo udivovat, jak ho národ miloval,“ vzpomíná Míša Tučná.

Turné začne 16. listopadu v Herálci a bude mít devět zastávek.