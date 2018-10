Stanislav Dvořák, Novinky

Na desce interpretuje notoricky známé vánoční hity jako Jingle Bells, White Christmas a Tichá noc, ale napsal i vlastní skladby jako například For Love On Christmas Day.

„Říkal jsem si, že vánoční písně by se daly nahrát s jemným bluesovým nádechem. Začal jsem tedy přemýšlet, jak zakomponovat bluesové linky mezi vokály,” řekl Clapton, který ilustroval i obal. „Podařilo se mi to nejlépe se skladbou Have Yourself a Merry Little Christmas, která definovala základní styl.”

Jeden z nejlepších kytaristů všech dob už po půl století na pódiích a 18 cenách Grammy nechce jezdit na turné, a není tak příliš pravděpodobné, že ho znovu uvidíme v Praze. Trpí totiž šelestem v uších (tinitus). Ve studiu však hodlá pracovat pořád.

Eric Clapton

FOTO: PRÁVO/Lukáš Táborský

V lednu 2018 uvedli na jeho počest film Life in 12 Bars. Film o Claptonovi natočila Lili Fini Zanucková, která ho zná 25 let. Clapton, který se proslavil v šedesátých letech, patří k nejgeniálnějším hudebníkům 20. století. Stal se miláčkem kritiky, prožil velké pády i vzestupy a přišel o syna.

V roce 1961 zahájil Clapton kariéru jako busker za drobné do klobouku. Krátce hrál s The Roosters a Casey Jones & The Engineers. Na podzim 1963 se dostal k The Yardbirds. Jezdili jako předkapela amerického bluesmana Sonny Boye Williamsona II a v roce 1965 měli první oficiální desku. Eric krátce působil i v Bluesbreakers a pak už v roce 1966 vstoupil do kultovního tria Cream. Skupina vytvořila originální styl s prvky blues a jazz-rocku a své posluchače přiváděla do varu geniálními improvizacemi. Existovala však velmi krátce.

Clapton spolupracoval i s dvojicí Delaney and Bonnie a formací Derek and the Dominos (album Layla and Other Assorted Love Songs). Vydal také desítky sólových desek, včetně legendárního MTV Unplugged, k jeho velkým hitům patří Layla, Cocaine, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight a Tears in Heaven.