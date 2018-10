Jindřich Göth, Právo

Před několika dny o sobě dal znovu vědět. Na londýnské dražbě v galerii Sotheby’s byl prodán jeden z jeho nejslavnějších počinů, graffiti Girl With Red Balloon (Dívka s červeným balónkem), původně z roku 2002. Vydražil se v přepočtu za třicet miliónů korun.

Sotva však zazněl úder aukčního kladívka, obraz se v rámu začal pohybovat směrem dolů, přes nainstalované nože, které se zachovaly jako skartovačka, a během několika vteřin z rámu lezly nařezané proužky. Proces se zastavil těsně za polovinou.

Okamžitě se rozjela bouřlivá diskuse o tom, zda je vůbec legální takto zničit obraz. Není, hřímali jedni, zatímco druhý tábor oponoval, že skartovačka byla přece součástí díla, tedy je celý akt možné považovat za svého druhu performanci.

Banksy sám k tomu prostřednictvím krátkého videa podotkl, že mechanismus do rámu zabudoval už před lety právě pro případy, že by dílo šlo do dražby. Navíc je tu nezpochybnitelný další názor na celou věc, totiž že po „skartaci“ bude mít Dívka s červeným balónkem ještě větší cenu. To je paradox a těžko říct, jestli to Banksy zamýšlel právě takhle.

Banksyho díla jsou vystavována.

FOTO: ČTK

Každopádně je řeč o počinu, který si britská veřejnost zvolila jako své vůbec nejoblíbenější výtvarné dílo. Dívenka, která smutně pozoruje balónek ve tvaru srdce, se poprvé objevila v roce 2002 na zdi tiskárny v londýnské čtvrti Shoreditch. O deset let později se zmenšená verze na kartónu vydražila za v přepočtu více než dva milióny korun.

„Tvoří umění pro mediální věk, které je možné okamžitě sdílet na sociálních sítích. Jeho význam je totiž hned zřejmý,“ napsal britský novinář Jonathan Jones a dodal, že Banksy přišel s uměleckým ekvivalentem tweetu.

Otočil svět vzhůru nohama

Jméno Banksy je zárukou toho, že nikdo nezůstane lhostejný. V hávu anonymity skrytý autor se umí postarat o to, aby se o něm vědělo. Jeho práci využila například britská skupina Blur na obalu desky Think Tank a samotný Banksy vytvořil jeden z nejzdařilejších prologů k epizodě seriálu Simsponovi. Šlo o díl z roku 2010 s názvem MoneyBART a Banksyho gag zobrazoval krušné podmínky, za nichž Asiaté pracují na výrobě samotného seriálu a předmětů s ním spojených.

Jako režisér je rovněž podepsaný pod vtipným mystifikačním dokumentem Exit Through The Gift Shop z roku 2010. Mystifikace je ostatně Banksyho druhé přízvisko a dohadů, kdo to ve skutečnosti je, se v minulosti objevilo hned několik.

V roce 2013 zveřejnila agentura Profimedia zprávu s údajnou Banksyho fotografií a občanským jménem, které znělo Robin Banks. Nepotvrzeno. Skutečný Banksy stále unikal.

V roce 2017 se v tisku rozhovořil hudebník Goldie o graffiti a pronesl mimo jiné toto: „Dáte si na tričko grafiťácký nápis, napíšete k tomu Banksy a rovnou to můžeme prodávat. Nic proti Robovi, podle mě je výborný umělec. Myslím, že otočil svět umění vzhůru nohama.“

Rázem byl oheň na střeše a okamžitě se rozkřiklo, že onen Rob je ve skutečnosti Robert Del Naja, člen bristolské skupiny Massive Attack. A objevily se důkazy – Del Naja se v mládí věnoval výtvarnému umění, navíc výskyt Banksyho děl se až nápadně shoduje s místy konání koncertů Massive Attack.

Popřel to ale samotný Del Naja. Nechal se slyšet, že v tomto případě je přání otcem myšlenky. Dodal nicméně, že Banksy je kamarád, který přišel na pár koncertů Massive Attack, toť vše.

Obecně se soudí, že se za zlatonosnou přezdívkou skrývá jiný bristolský umělec Robin Gunningham. S touto tezí přišel v únoru letošního roku britský list The Independent.