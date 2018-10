jaš, kul, Právo

Klip vznikal v lednu v podzemních prostorách nemocnice Krč a pražské cukrárny u Myšáka. Celých devět měsíců trvalo, než byly vytvořeny a dokončeny filmové efekty k němu. Zahrála si v něm řada známých kapely i herci Míra Nosek, Vasil Fridrich, David Kraus nebo Karel Zima.

„Pro turisty kráčející noční Prahou bylo jistě překvapivé vidět skupinku velmi bizarních stvoření sedících u dezertů v cukrárně. Myslím, že jsme mnohé překvapili, pobavili, a mám za to, že někteří si museli při pohledu na nás odpřisáhnout, že už musí pro tuto noc přestat pít a jít spát,“ vzpomíná na noční část natáčení herec Vasil Fridrich.

Kapela Wohnout, nahoře zleva Matěj Homola a Fenek Steiner, dole zleva Jirka Zemánek a Honza Homola.

FOTO: Martin Šimral

Režie se ujal Michal Matoušek, který má mimo jiné na kontě videoklip pro britské Underworld. Hlavní roli svěřil ruské herečce Lise Ross.

„Lisu jsem objevil náhodou na Institutu moderního umění v Moskvě, kde jsem soutěžil se svým videoklipem pro Lenku Dusilovou. Ona tam studovala herectví. Stala se mou múzou, nafotil jsem s ní velkou sérii fotografií a čekal na vhodnou příležitost, kdy ji budu moci obsadit do klipu. Přišla s nabídkou skupiny Wohnout, kterou jsem s chutí přijal, jelikož je to jedna z mála českých skupin, vůči které nemám předsudky. Tento klip je za patnáct let, co se věnuji audiovizuální tvorbě, dílo, kterému jsem věnoval zřejmě nejvíc energie. Těším se na různorodé interpretace diváku, kteří se budou snažit rekapitulovat, co to vlastně spatřili,“ tvrdí Matoušek.