Stanislav Dvořák, Novinky

V dalších rolích se představí Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav Neužil, Martin Sobotka a Jiří Langmajer. Jde o česko-německý projekt, který za ČR produkují Pavel Strnad a Petr Oukropec ze společnosti Negativ.

Vandam je rváč z pražského sídliště, ale sečtělý a zajímá se o dějiny. Každý den doma cvičí a večer chodí do hospody Severka, která je středem jeho vesmíru. Kumpáni z hospody mu přezdívají „národní hrdina“, protože dal prý 17. listopadu 1989 na Národní třídě tu první ránu, jež uvedla dějiny do pohybu. Vandamovi se líbí servírka Lucka, která točí v Severce pivo. Jednoho večera se v hospodě zjeví člověk, který převzal za Lucku dluhy a teď chce peníze zpátky. Vandam se rozhodne Lucce pomoci, ale netuší, že jde o víc než jen o vrácení dluhu.

„Novela Jaroslava Rudiše mě zaujala hned po vydání v roce 2013, ale považoval jsem ji dlouho za nezfilmovatelnou, protože je to vlastně jen vnitřní monolog hlavního hrdiny. Nakonec jsme se ale rozhodli to přece jen zkusit a nabídli jsme projekt mladému talentovanému režisérovi Štěpánovi Altrichterovi, který nás zaujal svým absolventským filmem Schmitke. Na scénáři k filmu se nakonec podíleli oba dva společně s Rudišem a myslím, že jejich spolupráce fungovala skvěle,“ řekl Strnad.

Režisér Štěpán Altrichter (vlevo) a Hynek Čermák

FOTO: Negativ

„Je to temný syrový příběh, který je ale zároveň i místy hodně vtipný. Je to drama, ale trochu i temná sídlištní komedie. Mnohem větší prostor tu má vztah mezi Vandamem a servírkou Luckou. Cítíme, že ty dva to táhne dohromady, že se mají rádi, ale ty jizvy z jejich předchozích vztahů a průšvihů jsou nezahojené… A tak to nemají úplně lehké,“ uvedl scenárista a autor knižní předlohy Jaroslav Rudiš.

Vedle Vandama se ve filmu objevuje nová postava kluka, kterému nikdo neřekne jinak než Psycho, a Vandam se o něj stará jako o svého náhradního syna. „Scény, kde jsou oni dva, mám možná ve scénáři nejraději. Já mám při té vší temnotě a drsnosti prostě rád humor, bez toho bych nedokázal vůbec psát,“ dodal Rudiš.

„Konzervativnější diváci se možná zpočátku leknou Vandamova slovníku, ale myslím, že postupně pochopí, že se za drsnou vrstvou skrývá lidský příběh, který vezme za srdce každého. Má to být film přímý, našláplý, vtipný, má gradovat a vyústit v zajímavý konec. A tím si doufám získá pozornost širokého publika,“ dodal Štěpán Altrichter.