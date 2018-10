Jaroslav Špulák, Právo

Turnerová v ní mimo jiné prozradila, že podstoupila transplantaci ledviny, přičemž orgán jí daroval její manžel Erwin Bach. Čtyřiasedmdesátiletá zpěvačka uvedla, že trpěla ledvinovým onemocněním a činnost jejích ledvin se neustále zhoršovala. Její manžel se proto nabídl, že jí jednu svou ledvinu daruje. Turner se za něho vdala v roce 2013 po dlouholetém vztahu.

„Byla jsem ohromena jeho nabídkou,“ píše zpěvačka. „Když bylo po operaci, byla jsem šťastná a ulevilo se mi z toho, že jsme to celé přežili.“

Tina Turner, občanským jménem Anna Mae Bullocková, zahájila svou kariéru ve druhé polovině padesátých let minulého století v kapele Kings of Rhythm. Z ní vzešla formace Ike & Tina Turner Revue, ve které působila se svým tehdejším manželem a díky níž se proslavila. Duo v roce 1991 zařadili do rock'n'rollové síně slávy.

Zpěvačka má na svém kontě osm cen Grammy a celosvětově prodala téměř 200 miliónů alb. Magazín Rolling Stone ji zařadil do svého žebříčku sta nejlepších interpretů a interpretek všech dob.