František Cinger, Právo

Literární vědec a historik, který se 8. října dožívá obdivuhodné devadesátky, k nové publikaci Právu řekl: „Je to vlastně pokračování od Toulavého housete, v němž jsem se zaměřil na autorův životopis. Nyní mi šlo o chvíle, kdy se vůbec poprvé objevil jeho nejslavnější hrdina. Zjistil jsem, že to bylo v roce 1911 v kabaretu U bratří makabejských. Ve scéně Pevnost vykonává Švejka stráž blízko Terstu ve městě městu Monfalcone, jemuž vévodí středověká pevnost La Rocca. Souviselo to s tím, že Rakousko-Uhersko usilovalo o získání většího vlivu v té oblasti. A dva týdny po skeči Pevnost se už objevuje povídka Dobrý voják Švejk táhne proti Itálii,“ dodal Pytlík.

V nové knize se zaměřuje také na dosud neprobádané situace související s textem románu. Věnuje se třeba záhadě, zda byl Hašek na dva dny – podobně jako je líčen Švejk – v ruském zajetí. Zkoumá jeho činnosti v Samaře, zvláště ve vztahu s tatarskými a baškirskými kmeny, s jejichž příslušníky se spřátelil. A zřejmě oni mu pomohli dostat se z města, kde mu hrozila smrt. Knihu Jak vznikl Švejk vydá nakladatelství Emporius v listopadu.