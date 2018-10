aš, Novinky

Album 27 Passports s deseti skladbami vydali The Ex letos v březnu po skoro osmileté pauze. V mezidobí však vydali další desku s dechovou sekcí Brass Unbound a druhou desku s dnes již nežijícím etiopským saxofonistou Getachewem Mekuriou.

Na novince se skupina vrací k původní nespoutané energii, i když poučena hraním s mnoha spolupracovníky. Mezi nimi se objevili i konžští Konono No.1 nebo Tortoise či italským trumpetistou Royem Pacim.

Kapela od svého vzniku v roce 1979 vydala 29 alb. Jako průkopníci kultury DIY (Do it yourself - tedy udělej si sám) vydávají výhradně na vlastním labelu Ex Records.

Od roku 2010 hrají v kapele kytarista Terrie Hessels, který stál u jejího zrodu, kytarista a zpěvák Arnold De Boer, který nahradil původního zpěváka G. W. Soka a objevil se už na předposlední desce Catch My Shoe, kytarista Andy Moor a bubenice Katherina Bornefeldová.