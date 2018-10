František Cinger, Právo

Ferdinand von Schirach:

Vina





Osmičlenná dechová kapela složená z otců rodin je podezřelá ze znásilnění a brutální vraždy mladé ženy. Tak začíná napínavá, strhující patnáctičlenná povídková sbírka založená na skutečných případech. Autor zkoumá vinu a to, jak (ne)ovlivňuje obyčejné lidi.

Host, přeložil Ondřej Šebesta, 176 stran, 269 Kč

Remigiusz Mróz:

Nenalezená





Kdybych ji požádal o ruku jen chvíli dřív, nikdy by se to nestalo. Nikdo by nás nenapadl. Já bych neskončil v nemocnici a ona by nezmizela. Deset let poté je Damian Werner přesvědčen, že ji už nikdy neuvidí. Jednoho dne však kdosi vložil její fotografii na sociální síť Spotted.

Domino, přeložil Petr Vidlák, 328 stran, 349 Kč, e-kniha 179 Kč

Mark Slouka:

Daleko v srdci





Ve vzpomínkové próze skládá syn českých rodičů, kteří po únoru 1948 odešli do Spojených států, spletitou a často pochmurnou mozaiku svého života. Rozhodl se odhalit své nitro, použít psaní jako určitou formu terapie a strhnout závoj z dětských vzpomínek na rodiče.

Prostor, přeložil Josef Moník, 280 stran, 297 Kč

Irving Stone:

Žízeň po životě





Znovu Vincent van Gogh, za života tragická, po životě do nebes vynášená postava moderního umění, nestačil svou žízeň hasit a skončil sebevraždou. Vedle tragiky to byla i nezměrná píle a cílevědomost, jež ho hnala vpřed, které však zákeřně nahlodávala psychická porucha.

BB art, přeložila Jarmila Emmerová, 376 stran, 349 Kč

Ben Aaronovitch:

Nejodlehlejší stanice





Na lince Metropolitan vyděšení cestující volají na tísňovou linku, že byli v tlačenici napadeni zvláštně oděnými lidmi, kteří se jim pokoušeli předat naléhavý vzkaz... Seržant Jaget Kumar, se obrací na Petera Granta, protože případy vykazují znaky působení nadpřirozených sil.

Argo, přeložil Milan Žáček, 144 strany, 179 Kč

Robert Masello:

Kříž Romanovců





Na severním pobřeží Aljašky, na dohled od Sibiře, vyplavilo moře rakev s mrtvolou Rusa, který zemřel na španělskou chřipku v roce 1918. Bývalý vojenský epidemiolog Frank Slater má prozkoumat hřbitov osady ruských uprchlíků a zajistit, aby nedošlo ke vzplanutí epidemie.

Dokořán, přeložili Marie Rákosníková, Petr Holčák a Zdeněk Kárník, 448 stran, 398 Kč

Vladislav Dudák:

Skryto ve slovech: aneb Co nám slova vlastně říkají





Autor odkrývá „život slov“, jejich symbiózu s člověkem, jejich proměnu. Zjistíme, že skryty ve slovech se nacházejí nečekané souvislosti. Knížka čtenáře vytrhne z uspěchaného dne, pobaví a snad i obohatí náš pohled na běh života v jeho nejrůznějších podobách.

Cattacan, 328 stran, 299 Kč

Luděk Bukač, František Suchan:

Bukač. Moje hokejové století





Muž, který pomáhal formovat podobu nejúspěšnější kolektivní hry u nás, s nadhledem líčí zážitky a se zapáleností prokládá vyprávění myšlenkami vysvětlujícími vývoj českého hokeje v kontextu s tím světovým. Od dětského okouzlení, až po akademicky pojatou tělovýchovu.

Jota, 352 strany, 398 Kč, 259 Kč

Jeff Smith:

Kůstek: Útěk z Kůstkova





Fantasy příběh, který mixuje osudové dobrodružství s humorem, zavádí do světa, který je plný prapodivných bytostí – hladových krysáků, bojových včel, obřích rudých draků (s doutníkem) a agresivních babiček. Do světa, který naučil celou generaci dětí milovat komiks.

Crew, 144 strany, 249 Kč