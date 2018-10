Jaroslav Špulák, Právo

Ještě loni to vypadalo tak, že Slash, který byl na turné s domovskými Guns N’Roses, vrhne své autorské síly do přípravy jejich nové desky a sólový projekt odloží stranou. Zřejmě však nedošlo k patřičnému naladění se všech, a byť se o nové desce Guns N’Roses tu a tam špitlo či napsalo, Slash se pustil do příprav Living The Dream. Ve studiu nahrávku realizoval v prvních pěti měsících letošního roku.

Přizval si k realizaci Kennedyho, kterého už lze vnímat jako jeho souputníka v dobrém i zlém, a kapelu The Conspirators. Pospolu takto stáli již u zrodu třetího alba.

Slash je na takovém stupni hudebního vývoje a slávy, že už nemusí nikomu nic dokazovat. I z poslechu nového alba je patrné, že je hlavní personou celého projektu a jeho kytara hraje prim po celou dobu. Svým stylem opět připomíná, jak klíčové je pro jeho hru blues, jak moc se nadchl umem hardrockových kytaristů sedmdesátých let, že jejich kvalitu přijal a potom ji se schopností vymýšlet kromě zajímavých sól i tažné a nápadité riffy na přelomu osmdesátých a devadesátých rozprostřel v důležité skupině Guns N’Roses. Tím ovlivnil celou řadu svých současníků i následovníků.

V tomto duchu jsou vystavěny skladby na Living The Dream. Myles Kennedy jim svým uvěřitelným rockovým výrazem a přesným intonováním dal parádní rockový rozměr. Z kytarových etud tak vznikly písničky, které mají příběh, začátek, gradaci i finále. Tak jsme na to byli zvyklí u řady rockových skladeb ještě v devadesátých letech.

Album splnilo očekávání, leč nepřineslo překvapení. Bohužel ani v tom, co všichni architekti kolekce skvěle dokážou. Není na něm žádná vysloveně dechberoucí písnička, žádná úžasná balada, při které by se draly slzy do očí, žádná aranžérská hříčka, která zaujme svou jinakostí, a navíc je celkově dost monotónní.

Ne, není to volání po tom, aby Slash a spol. změnili styl. Proč by to dělali, když ten svůj ovládají výborně? Mohli by jej však trochu provzdušnit, nahlédnout na něj z jiné, odvážnější strany.

Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators: Living The Dream Roadrunner, Warner Music, 52:20

Hodnocení: 65 %