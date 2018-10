kat, Novinky

Šovinistický šéfredaktor pánského časopisu Karel pohrdá ženami a je přesvědčen, že to mají v životě jednodušší. Po prohýřené noci se probudí jako Karla a v těle Anny Polívkové si výhody, ale i nástrahy ženského života vyzkouší na vlastní kůži... Druhý víkend po svém uvedení do kin přilákala komedie Rudolfa Havlíka více než 83 tisíc českých diváků, čímž ovládla žebříček návštěvnosti.

Mladý yeti se vydává do světa lidí.

FOTO: Warner Bros

Na druhé místo poskočil animovaný příběh Yeti: Ledové dobrodružství, v němž mladý sněžný muž Migo objevuje svět tzv. pidinožek, tj. lidí. Připadají mu roztomilí a chce se s nimi spřátelit, on jim pochopitelně přijde hrůzostrašný a bojí se ho. Podaří se mu najít si k nim cestu?

Třetí místo obsadila novinka Hell Fest: Park hrůzy. Americký horor se odehrává ve strašidelném zámku, kde ovšem dochází ke skutečnému krveprolití. Co je ještě součástí atrakce a co už je dílem sadistického sériového vraha? To je někdy těžké rozlišit...