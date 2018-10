V Belgii vystavují oranžovou dětskou tatrovku i prezervativy Primeros

Výlohy obchůdků a kavárniček bruselské čtvrti Ixelles jsou v těchto dnech nečekaným oknem do myšlenkového světa nejkvalitnějších českých designérů 20. století. Výstava, která netradičním způsobem připomíná stoleté narozeniny Československa, je v zásadě invazí československých a českých výrobků do prostoru, kde by je Belgičané za normálních okolností rozhodně nečekali. Kolo Favorit stojí ve výloze kavárny El Turco, krabičky prezervativů Primeros společně s oslnivě bílými botaskami zdobí výlohu knihkupectví v ulici Chaussée de Wavre.