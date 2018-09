Jaroslav Špulák, Právo

Z bývalého rapujícího folkaře je plnohodnotný zpěvák, který má přes leckdy říznější slovník jemný a příjemný pěvecký projev, jehož osobitost je důležitější než rozsah.

Je rozpoznatelný, k čemuž nesporně přispívá i skladatelský rukopis. Xindl X si jej vytvaroval už na předešlých albech a na tom novém ho potvrdil, a navíc mu takříkajíc otevřel dveře.

Aby neupadl do stereotypu, pracoval svědomitě i s produkcí písniček. To, že se na desce objevily výrazné elektronické party (plodné jsou třeba v Pouze jednou a ZZZ), je známkou vývoje i dobrého vkusu.

Obal nového alba

FOTO: Universal Music

Tím spíš, když to on, jeho nový producentský spolupracovník Radim Genčev i další nepřehnali a v podstatě jen s mírou ochutili tradiční „xindlovky“.

Na novince je také patrný větší stylový rozptyl, jehož vrcholem je gospelový cejch skladby Jsem boží. Xindl X se jako autor hudby nechal inspirovat, vlivům odjinud však nepropadal. Díky tomu vytvořil svůj aktualizovaný hudební obraz.

Album Sexy Exity je jedno z nejlepších, které dosud nahrál, ne-li nejlepší. Nabídl na něm silné melodie i nálady písniček. V obsahu textů sice převládá smutek, nicméně v jeho osidlech je posluchačsky dobře. Když Xindl X zpívá o životě, člověk poznamenaný věkem se v textu najde.

V tomto ohledu je to tedy album přátelské, k čemuž je nutné přičíst to, že Xindl X výtečně pracuje s češtinou, slovními obraty a poezií, kterou ve své tvorbě významní písničkáři mají. A on už významný český písničkář je.

Nadto předkládá čtyři povedené duety. V Naruby zpívá opět s Mirkou Miškechovou a spolu dali té skladbě autorsky i výrazově ušlechtilý popový charakter, hudební noblesu.

Petr Lüftner ve vtipné Nejlepší zvukař je playback dokazuje, že má pevný a příjemný pěvecký projev a tomu Xindlovu tím pádem dobře sekunduje, nikoli ho jen doplňuje.

Sabina Křováková už mnohokrát v minulosti prokázala, že je mimořádně talentovaná rocková zpěvačka, a v popovém duetu Věčně nevěrná prozrazuje, že má ve svém projevu i potřebný mainstreamový cit. A skladba ZZZ (Pro Světlušku) s Janou Infeldovou z kapely Jananas nabíjí, nutí k životu a na konci desky je optimistická, což obsahově trochu posmutnělé album potřebuje.

Sexy Exity přitom jako kolekce drží pevně pohromadě a každá z písniček na nich má své neochvějné místo.

Xindl X: Sexy Exity

Universal Music, 53:54

Celkové hodnocení 85 %