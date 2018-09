Koláže jako cílená destrukce vedoucí k nové kvalitě

Výstava Naše koláže, která potrvá v pražské Galerii Smečky do 13. října, prezentuje část sbírky Pražské Plynárenské, a. s., provozovatele výše uvedeného výstavního prostoru. Expozice ukazuje to nejzásadnější a také nejzajímavější, co v této výtvarné oblasti vzniklo.