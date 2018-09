Věra Míšková, Právo

Proč už nebudete zasedat v porotě?

V listopadu mi bude osmaosmdesát, tím je řečeno vše. Nemyslím si, že mám být v porotě do smrti, naopak jsem rád, že v ní už zasedají mladí lidé, například hudebník Daniel Barták, a že se omladilo i vedení festivalu. Je důležité, aby ho dělal tým, který bude ctít tradici a zároveň bude mít mladý pohled.

Udržet takovou přehlídku není snadné, komedie nepatří k těm obecně podporovaným žánrům, i když diváci je mají rádi. Jaké máte v tomto směru zkušenosti?

Bohužel i velmi špatné. Sám jsem před léty jako člen Rady fondu kinematografie zažil nad žádostí Novoměstského hrnce smíchu o grant despekt, dokonce i vážně míněnou otázku, proč by měl vůbec být v Novém Městě nad Metují festival. Já jsem přesvědčen, že festival, který se přes všechny takové i další peripetie udržel čtyřicet let, má svou hodnotu.

V čem ji vidíte?

Komedie je žánr, který si zaslouží pozornost, protože lidé se při těch dobrých smějí. Ony jim přinášejí pohodu do života, což je velmi důležité. Myslím si, že by bylo třeba mnohem víc pěstovat a podporovat vznik kvalitních komedií. Třeba právě tím, že dostanou granty na vývoj, aby nebyly šité horkou jehlou, aby šly do výroby dobře připravené. Stejně tak je správné podporovat novoměstský festival. Je to přehlídka toho, jak současné komedie vypadají, kudy a kam se ubírají.

Současným komediím se ale moc nedaří, ty kvalitní jsou jak příslovečné jehly v kupce sena. Čím to podle vás je?

Komedie je těžká práce, tvrdé řemeslo, které je třeba se dobře naučit. A dnes je nedostatek profesionality patrný. Ale zase se musím vrátit k tomu, jak jsou komedie podceňované. Byl jsem v Radě fondu dvě funkční období a často jsem byl svědkem toho, jak někteří členové komediální scénáře ani nečetli. Přitom české komedie mají tradici už od třicátých, čtyřicátých let a diváci se k těm starým s Oldřichem Novým nebo Vlastou Burianem rádi vracejí stejně jako k těm o dekády mladším. Který jiný žánr se tím může pochlubit?

Kdybyste měl shrnout, co se za těch třiadvacet let v českých komediích změnilo, našel byste něco výrazného?

Bohužel velmi narostla vulgarita a vytrácí se to, čemu se zjednodušeně říká člověčina. Vulgarismy by vždycky měly mít své přesné místo a smysl, použít sprosté slovo samoúčelně, je špatné. Dnes se jimi filmy doslova hemží a smíchu a emocí ubývá.