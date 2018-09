Jaroslav Špulák, Právo

Lidé z jeho okolí mu poradili, aby oslovil jiné skladatele a producenty. On tím nadšený nebyl a odpočíval v domě na Bahamách. A jednou se probudil s melodií v hlavě. „Na to jsem čekal. Nastartovalo mě to a já najednou přesně věděl, jak bude album vypadat,“ dokončil příběh desky, na které s ním spolupracovali kytarista Craig Ross a klávesista David Baron.

Kravitz na albu Raise Vibration opět projevil svou slabost pro uměleckou nejednoznačnost, současně potvrdil autorský i interpretační talent a vkus. Není pochyb o tom, že nejvíce čerpá z hudby druhé poloviny šedesátých let, kterou spojuje se svým cítěním funku, soulu, rocku a popu. Skladby na desce jsou různorodé, což zajišťuje pestrost celé kolekce.

Obal alba Lennyho Kravitze.

FOTO: BMG

Pokud jim něco opravdu chybí, pak jsou to jednoznačnější melodie. Kravitz je sice v pozici, kdy se za nimi nemusí hnát, není nicméně dobré, když to převažuje nad písničkářským kumštem. Profiluje se jako zručný autor a nápaditý aranžér, nadčasové melodie jako by se mu ani nechtělo skládat.

Titulní píseň Raise Vibration má zpočátku minimalistický rockový nádech, aby skočila pevnou hadrockovou linkou přetaženou do etnického zpěvu. Who Really Are The Monsters? má zase elektropopový háv jako vystřižený z osmdesátek, I’ll Always Be Inside Your Soul je ukázková delikátní balada, The Majesty of Love pak skladba rozehřátá stylem funky.

Kravitz je coby autor všeho schopný. Svůj rukopis korunuje osobitým pěveckým výrazem, díky kterému se v inspiracích výrazově neztrácí. Potvrdil, že své řemeslo umí. Přesto se to ale zdá být trochu málo.

Lenny Kravitz: Raise Vibration Warner Music, 64:40

Hodnocení: 65 %