Stanislav Dvořák, Novinky

Toots & the Maytals jsou klasici, kteří ovlivnili hvězdy včetně Clash, Erika Claptona a Rolling Stones nebo Amy Winehousové. Právě díky jejich písni Do the Reggae se rozšířilo označení žánru reggae.

Zpěvák Frederick „Toots“ Hibbert přezdívaný „jamajský James Brown“, inspiroval během svojí letité kariéry dlouhý seznam umělců a ještě po šedesátce se na pódiu pohybuje s energií černého pantera.

Toots & the Maytals začínali v 60. letech na Jamajce, kde měli rekord s třiceti hity v hitparádě. Tehdy vznikaly písně jako Monkey Man, Pressure Drop, Sweet & Dandy, Pomps & Pride či 54-46 Was My Number. Počátkem 70. let podepsali kontrakt s proslulým britským hudebním nakladatelstvím Island Records, které vydávalo i Boba Marleyho. Brzy se z nich staly světově známé hvězdy. Jejich písně pak předělávali Clash, The Specials i Amy Winehousová.