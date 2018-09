Miroslav Homola, Právo

Atmosféru vystoupení, při kterém Petr ve vlastním aranžmá dokazoval, že s cimbálem a v poněkud tvrdším duchu se dá kupříkladu zapívat i takový šlágr, jako je Pramínek vlasů, umocňovalo nejen gotické klenutí chrámu, ale také vynikající práce se světly, kdy jejich barevná hra ještě umocňovala zážitek posluchačů vyprodaného představení.

Koncert vynesl nadačnímu fondu, který už 13 let pomáhá především v těžkých poúrazových stavech dětem a mladistvým 44 400 korun. ”S Petrem i jeho muzikanty to byla moc milá a příjemná spolupráce. Známe se už několik let a vím že se podobným aktivitám nebrání, přesto to však trvalo více než rok, než se nám podařilo skloubit všechny potřebné náležitosti a charitativní koncert uspořádat. Vstříc nám vyšel nejen Petr s kolegy, ale i evangelická církev, která nám kostel půjčila ke koncertu za symbolickou cenu,“ uvedl ředitelka fondu, který za dobu své existence shromáždil už 33 miliónů korun Monika Chasáková.

Pro dětskou chirurgii a poúrazovou léčbu



Peníze Modrý hroch používá nejen na podporu poúrazové léčby, ale také na podporu dětské chirurgie, traumatologie, pořádání akcí pro hospitalizované děti a na řadu dalších aktivit nejen v Brně, ale například i v Ostravě.

Cimbalistovi Michalu Grombiříkovi, Daliboru Dunovskému s basou, Pavlu Břízovi za bicími i Petru Bendemu při části jejich vystoupení, které si vyloženě užívali, pomohlo i několik desítek dětí z pěveckého souboru Orchidej ze Brna - Žabovřesk.

„Naše hraní při takovém společném vystoupení dostává úplně jinou dimenzi. Vystupovat s tím, že máme za zády takové množství vždy velmi nadšených a svěžích hlasů je zážitek, který se nedá okoukat, byt už za sebou máme i například při vánočních koncertech vystoupení se sbory, které měly i sto či více členů. Ostatně už nyní se zase na toto každoroční turné začínáme připravovat,“ uvedl Petr Bende, který při svých vystoupeních nikdy nezapomene na vesnici na Rosicku, odkud pochází, a také na své blízké, hlavně babičku, která pro zpěváka byla zjevně velkou inspirací byť z něj chtěla mít faráře a ne muzikanta.