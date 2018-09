ČTK

Šestasedmdesátiletý McCartney vydal novou desku 7. září a za první týden (do 13. září) se jí v USA prodalo 153 000 kusů. Své osmnácté sólové studiové album pojal bývalý člen Beatles jako zastávky při jízdě vlakem, celkem deska zahrnuje 16 písní.

Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista McCartney ovládl žebříček Billboard svým sólovým albem naposledy v roce 1982 po vydání desky Tug of War. Tehdy se jeho nahrávka držela v čele tohoto amerického žebříčku tři týdny po sobě. Celkem se se svými sólovými deskami McCartney dostal do čela tohoto žebříčku osmkrát, uvedl magazín Billboard.

Obal nového alba Paula McCartneyho.

FOTO: Universal Music

Jako člen Beatles ale drží McCartney rekord v největším počtu prvenství na žebříčku Billboard, celkem jich má skupina Beatles devatenáct. Naposledy vedla tato již neexistující kapela americký žebříček neprodávanějších alb od prosince 2000 do února 2001, a to osm týdnů po sobě s výběrem svých největších hitů nazvaném 1 (též se uvádí jako The Beatles 1).