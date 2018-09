Stanislav Dvořák, Novinky

Hrdina filmu, kterého hraje finský herec Pekka Strang, přišel při tragické události u jezera o svou ženu. Vše se odehrálo před zraky jejich malé dcerky. Minulost ho pronásleduje, až se setká s Monou v tetovacím salónu.

„Nejen, že jsme byli okouzleni předchozími snímky autora, ale Mona je přesně ten projekt, který kombinuje tajemno, napětí, drama a zároveň jednoduchý lidský příběh, což je to, co chceme v českém filmu dělat. Podílet se na ambiciózním mezinárodním projektu, zapojit do něj místní postprodukční firmy a postavit část štábu je pro nás nedocenitelnou zkušeností,“ uvedl producent Vratislav Šlajer ze společnosti Bionaut, která má za sebou mimo jiné série Dáma a Král, Mamon či Svět pod hlavou.

Ester Geislerová ve filmu Mona

FOTO: Bionaut

Režisér Valkeapää má na svém kontě film Visitor (Cizinec), oceněný na festivalu v Göteborgu, a také titul They Have Escaped (Uprchlíci), který získal čtyři finské filmové ceny Jussi.

„Chci příběh bolestné ztráty a znovunalezení sebe sama natočit co nejvíce filmovými prostředky. Jde mi hlavně o atmosféru, aby se divák do mých postav dokázal vcítit, aby přeskočily emoce. I proto jsem si vybral Ester Geislerovou nebo českého hudebníka Michala Nejtka. Oba do této koncepce perfektně sedí,“ řekl.

Mona vstoupí do kin v roce 2019.