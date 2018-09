ČTK

Chicagská rodačka, celým jménem Anastacia Lyn Newkirková, vyrostla v hudební rodině, její otec zpíval v nočních klubech a matka byla muzikálovou herečkou. Babička jí dala přezdívku Stage, česky pódium, protože ji odjakživa bavilo vystupovat před lidmi.

V New Yorku později dělala servírku, tancovala v nočních klubech, ve videoklipech a zpívala na svatbách, než ji objevili producenti MTV. Do celosvětového povědomí ji uvedla hned debutová deska Not That Kind vydaná v roce 1999.

Její nejnovější loňské album Evolution navazuje na úspěšnou předešlou koncertní sérii Ultimate Collection.

Během turné k nové desce Anastacia, která sama již dvakrát bojovala s rakovinou, ohlásila spolupráci s nadací Cancer Research UK, jež podporuje prevenci a výzkum tohoto zhoubného onemocnění.