kul, Právo

Umělec, který se narodil v roce 1948 v Praze, své nové album natočil na přelomu jara a léta letošního roku ve slavných Pearl Sound Studios poblíž Detroitu. V minulosti v nich nahrávali mimo jiné Led Zeppelin, Soundgarden či Eminem.

„Ve studiu jsme po celou dobu nahrávání byli jenom čtyři. Majitel studia a koproducent Chuck Alkazian, má žena Cindy Hudsonová, která je rovněž autorkou několika textů, kytarista Zachary Radcliff a já,“ říká Kral, jenž je také producentem alba. Kromě zpěvu na ně nahrál i všechny kytary, baskytary i klávesy. Za bicí pak v několika písních usedl zmíněný Alkazian.

„Kdybych měl vybrat jednu skladbu, která se mi z alba líbí nejvíc, pak by to byla All Your Yesterdays. Zejména kvůli nádhernému textu od Cindy o životě, který jde svou cestou přes všechny vzestupy a pády,“ dodává Kral.

Na desce je mezi patnáctkou písní i It’s You, kterou Kral napsal v roce 1974 pro Debbie Harry, do níž – jak přiznává – byl stejně jako všichni ostatní v jejím okolí zamilován. Další z písní, Wasn’t It Great, je pak věnovaná Hillymu Kristalovi, zakladateli legendárního newyorského klubu CBGB.

Tuzemští fanoušci budou mít příležitost slyšet písně z nového alba Colors naživo jako první na světě. Týden po jeho vydání totiž Kral vyrazí na české klubové turné. Odstartuje 18. září v Praze a následně se zastaví v Brně (19. září), Ostravě (20. září), Bystré (22. září), Žďáru nad Sázavou (23. září), Olomouci (26. září) a Vysokém Mýtě (28. září).

Krale na turné doprovodí kytarista Honza Ponocný, který je jeho již tradičním spoluhráčem na českých pódiích, a dále bubeník Martin Kopřiva či baskytarista Jakub Vejnar. Kromě písní z nového alba během turné zazní i největší Kralovy hity, včetně těch, které v 70. letech napsal pro zpěvačku Patti Smith.