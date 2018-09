Alex Švamberk

Co pro vás znamená koncert v moravské metropoli?

Jsme šťastní, že tam budeme moci poprvé hrát. Poprvé je poprvé. Slyšeli jsme, že tam máme nějaké fanoušky, a doufám, že budeme mít čas se projít po městě, něco vidět a poznat. Ne jen odehrát koncert.

Postavíte repertoár hlavně na písních posledního alba Dark Matters?

Album jsme vydali před rokem a budeme z něj na turné samozřejmě nějaké písně hrát. Ale máme devět alb, ze kterých si vybíráme, a myslím si, že by lidi byli velmi zklamáni, kdybychom nehráli písničky In The Shadows nebo Sail Away. Hrajeme je rádi, protože to jsou nejznámější písně The Rasmus v každé zemi na světě. Takže přineseme směs staré hudby a něčeho nového a možná i něčeho speciálního.

Co speciálního nabídnete?

Již 14. září nám vyjde nový singl Holy Grail. Na jaře jsme měli dlouhé turné v Rusku, byli jsme na něm šest týdnů a hráli jsme každý druhý večer. Bylo to skvělé. Jeden večer k nám přišel zpěvák Lauri Ylönen a řekl: Kluci, mám novou písničku, tady je demo. Chcete si je poslechnout?

My odpověděli, že ano. Píseň zněla skvěle, měla text v duchu The Rasmus a krásnou melodii s trochou melancholie, a tak jsme se rozhodli být spontánní a rychlí. Ve Stockholmu jsme si najali studio, píseň jsme nahráli a teď vychází. Je to hezký způsob, jak tvořit hudbu, je to samostatný singl, není to bonus k albu Dark Matter.

Budete hrát singl na turné?

Ano, plánujeme ho hrát na šňůře, protože i nám přináší něco nového, co nás drží vzhůru a výborně zapadá do repertoáru, který máme.

Jak jste spokojeni s přijetím posledního alba Dark Matters?

Vím, že máme fanoušky, kteří mohou být zklamáni a říkají, abychom se vrátili k muzice postavené na kytarovém rockovém zvuku. Někteří lidi si myslí, že The Ramus jsou kytarová rocková kapela, ale na novém albu jsme zkoušeli něco moderního a svěžího, co jsme předtím nedělali. Deska je elektroničtější, máme na ní více kláves a syntezátorů, více elektronických zvuků i elektrické bicí. Pokoušeli jsme se neopakovat staré věci, nevytvořit podruhé In The Shadows. Chtěli jsme objevit něco nového, vytvořit něco, na co bychom byli hrdí, co bychom udělali také pro sebe.

Nikdy nevíme, jak bude další deska znít. Příští může být zase rockovější. Snažíme se nacházet něco nového na každém albu. Skupině je už dvacet pět let, což je úžasný věk.

No, Rolling Stones tu jsou déle...

To jo, ale pětadvacet let je dobrých. Za tu dobu jsme už viděli mnoho kapel přicházet a odcházet.

Čemu dáváte osobně přednost – nahrávání, nebo koncertům?

Osobně upřednostňuju živá vystoupení. Při turné máme šanci cestovat, hrát svou hudbu, potkávat nové lidi, poznávat jiné kultury. Za celou kariéru The Rasmus jsme byli v šedesáti různých zemích. Rád cestuju a rád hraju, takže bych nemohl být šťastnější. Je to jako sen, práce, která je koníčkem.