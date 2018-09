mh, Právo

Takové narozeniny si podle provozovatelů zaslouží pořádnou oslavu a ta se chystá na 19. září od osmi večer. Popřát přijede nejvěhlasnější český rocker Ivan Kral, tvůrce jediného světového rockového megahitu českého autora Dancing Barefoot, který nahráli takoví velikáni jako Patti Smith, U2 nebo Simple Minds. Po koncertě samozřejmě bude následovat divoká party se všemi Metro DJs.

„Klub již má svoji tradici a myslím, že i stálou pozici na klubové scéně. Snažíme se neustále přinášet něco nového, pořád vylepšujeme interiér a funkčnost celého prostoru tak, aby byl pro návštěvníky co nejpříjemnější, a to jak na komorní koncert, tak na pořádný nářez při plném hledišti. Vše samozřejmě něco stojí a často to není jednoduché, ale má to smysl. A už teď se těším na další desítku, co nového přinese, jak bude za pár let Metro vypadat a jaké kapely zde přivítáme,“ svěřuje se spolumajitel klubu Josef Buchta.

Metro není zaměřeno na jeden žánr. V programu má koncerty jazzové, rockové, funky, bluesové i punkové, lehce alternativní, někdy se objeví i trochu toho popu. Na své si přichází i milovníci stand upů. Klub je navíc otevřený i studentským kapelám, mladým začínajícím muzikantům a významným způsobem podporuje rozvoj brněnské hudební scény.

„Nikdy bych nechtěl, aby Metro spadlo do stereotypu a bylo zaměřeno pouze jedním hudebním směrem. Baví mě naše rozmanitost. Baví mě, že si jeden večer můžeme poslechnout funky leadery světové scény a další večer nespoutaně skákat na českou punkovou legendu, zkoušet všechno. Jsme středně velký klub, a proto si můžeme dovolit trochu experimentovat a dávat příležitost i kapelám, které by si jinde v Brně třeba vůbec nemohly zahrát,“ doplňuje druhý z majitelů Pavel Řehoř.

V klubu už vystupovali namátkou takové hvězdy, jako celosvětově úspěšná afro-americká rocková kapela Living Colour, baskytarista Victor Bailey, který hrál po boku megastars jako Sonny Rollins nebo Lady Gaga, Sting či Madonna, francouzko-americká funky-groove formace Electro Deluxe, polská jazzovo vokální múza Annu Mariu Jopek a mnoho dalších.