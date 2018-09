Stanislav Dvořák, Novinky

„Těším se na to, bude to vzrušující zážitek nejen pro nás samotné muzikanty, ale hlavně lidi uvidí a uslyší něco opravdu speciálního. Tolik muzikantů na pódiu, to bude teda šleha jako bejk. Přijde zazpívat Ondra Ruml, který u toho všeho byl kdysi na začátku, když jsme to dávali tenkrát do kupy. Pak máme ještě jedno překvapení v podobě pro mě nejlepšího soul-funky zpěváka v týhle zemi, ale zatím řešíme, jestli to nebude kolidovat časově,” řekl producent Petr „Harmy” Harmáček.

Ke kapele se přidá také vítězka talentové soutěže Tereza Mašková. „Známe se už dlouho. Před rokem a půl jsem ji pozval na natáčení našeho klipu So Dance a kdo by to tenkrát čekal, že svým nádherným a pevným hlasem uhrane celé Česko-Slovensko,” řekl zpěvák Jakub Vaňas.

Ondřej Ruml

FOTO: 2media.cz

Koncert doplní DJ Roxtar, který letos reprezentoval Českou republiku na světovém finále Red Bull 3style v Krakově. „Druhý den bude volno, tak doufáme, že nikdo nebude pospíchat na metro a ten večer všichni budeme trhat rodidla jak o život,” vzkazuje Dominik Turza aka DJ Roxtar.

Den před pražským koncertem budou Top Dream Company v brněnském Eleven Clubu od 20 hodin. Vstupenky na obě akce lze zakoupit v sítích Ticketpro, Ticketstream, Goout nebo na pokladnách Lucerna Music Baru a Eleven Clubu.