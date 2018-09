Stanislav Dvořák, Novinky

The Ohio State University Marching Band zahrál třeba We Will Rock You, Fat Bottomed Girls, Crazy Little Thing Called Love, Bicycle Race a v mohutném finále Bohemian Rhapsody.

The Ohio State University Marching Band

FOTO: The Ohio State University Marching Band

Kytarista Queen Brian May si záznamu všimnul a napsal: „Tohle je skutečně úžasné, je za tím neuvěřitelné množství práce.“

Brian May

FOTO: Milan Malíček, Právo

Už 1. listopadu jde do kin první hraný film o skupině Queen. Skupina byla ze začátku dost extravagantní na to, aby byla hned pochopena širokou veřejností. Když ale vydala desku A Night at the Opera a hit Bohemian Rhapsody, bylo o celosvětové slávě rozhodnuto. Film sleduje hudbu, vztahy v kapele i bláznivý životní styl frontmana Queen, jeho večírkové experimenty s drogami a sexem, které ho nakonec zabily.

Freddieho Mercuryho hraje Rami Malek, kalifornský herec, který se proslavil v seriálu Mr. Robot, dále hrál ve filmech Noc v muzeu, Twilight Saga, Dočasný domov, Back Beyond nebo Need for Speed.

K filmu vychází soundtrack a vedle kultovních písní, jako je například Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer To Fall nebo We Are The Champions, se na albu nacházejí i skladby nahrané na různých místech naživo, nové verze populárních písní a selekce nejlepších studiových nahrávek, které doplňují komplexní obraz kariéry Queen. Na desce se nachází celkem 22 skladeb.