Jaroslav Špulák, Právo

Thom Artway: All I Know





FOTO: Warner Music

Druhé album českého písničkáře Thoma Artwaye vykazuje ve srovnání s debutem více hudební barevnosti a živelnosti. Hostem v jedné ze skladeb je zpěvačka Lenny. Na desce je jedenáct písniček.

Il Divo: Timeless





FOTO: Universal Music

Mezinárodní čtveřice Il Divo, která ve své tvorbě mixuje klasické žánry a vytváří takzvaný classical crossover, posílá na trh své již deváté album. Formace sáhla ke zpracování slavných skladeb posledních let. Z desky tedy zní například Hello od Adele, Angels od Robbieho Williamse, Love Me Tender od Elvise Presleyho, All Of Me od Johna Legenda a další.

Eminem: Kamikaze





FOTO: Interscope

Kamikaze je deváté studiové album amerického rapera Eminema. Na nahrávce se podílelo několik výrazných producentů a také řada zajímavých hostů. Výsledkem je série třinácti skladeb.

Troye Sivan: Bloom





FOTO: EMI/Capitol

Troye Sivan je třiadvacetiletý zpěvák a skladatel, který se narodil v Jihoafrické republice a žije ve Spojených státech. Bloom je jeho druhé album, které přináší skladby v duchu tanečního popu.