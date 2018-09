Stanislav Dvořák, Novinky

Seriál Profesor T. představí divákům profesora kriminologie Jáchyma Taubera, podivínského samorosta se svérázným smyslem pro humor. Do vyšetřování případů ho zatáhne bývalá studentka, nadporučice kriminální policie Amálie Drápalová. Pak spolu začnou spolupracovat pravidelně.

„Každá epizoda sleduje nový případ, který musí Amálie a její kolegové vyřešit za pomoci geniálního, avšak asociálního profesora. Když se ale postupně dozvídáme, že Amáliina šéfová je bývalou profesorovou přítelkyní, že její kolega je do Amálie bezmezně zamilován a že vedoucí útvaru má problémy s alkoholem, je jasné, že osobní linky a vývoj těchto postav budou nedílnou součástí tohoto zbrusu nového seriálu,“ uvedla za Novu Jana Ondrejechová.

Seriál Profesor T

FOTO: Nova

V hlavních rolích se představí Pavel Řezníček (Profesor T. / Jáchym Tauber), Sarah Haváčová (Amálie Drápalová), Aleš Petráš, Jitka Schneiderová, Luboš Veselý a další. Seriál vzniká pod režijní taktovou Tomáše Mašína a Michala Blaška. Na scénářích spolupracují Petr Jarchovský, Michal Samir, Evita Naušová a Pavel Kilián.

„Podzimní sezónu jsme úspěšně odstartovali, a to jak s pokračováním našich programových pilířů, tak s novými díly úspěšných a oblíbených pořadů. Pro diváky jsme si ale na druhou polovinu podzimu přichystali ještě další atraktivní novinky. Mezi nimi je například kriminální seriál Profesor T., se kterým chceme navázat na úspěch našich kriminálek jako Dáma a Král. Programové schéma obohatíme také o novou reality show O 10 let mladší a novou sérii Mise nový domov. Každý si tak u nás najde to své,“ tvrdí programová ředitelka TV Nova Alex Ruzek.