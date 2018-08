Stanislav Dvořák, Novinky

Klávesák Alan Clark, perkusionista Danny Cummings, saxofonista Mel Collins nebo kytarista Phil Palmer vyrážejí na turné po USA pod značkou Dire Straits Legacy. Přidá se k nim ještě bubeník Heartbreakers Steve Ferrone a basák The Buggles Trevor Horn se zpěvákem Marco Cavigliou.

Bez Marka Knopflera, zásadního autora a kytaristy, je to ale kontroverzní a poněkud podivný projekt. Knopfler návrat Dire Straits odmítá už léta. Jede si striktně po sólové linii, v roce 2015 vydal album Tracker a odehrál i nějaké koncerty, ale od té doby se o něm nepíše. Jeho nezájem o kultovní kapelu je až zarážející, dokonce nepřišel ani na uvedení Dire Straits do Rokenrolové síně slávy.

Kytarista Phil Palmer přišel do Dire Straits teprve v roce 1990.

„Projekt Dire Straits Legacy se zrodil z lásky a úcty k hudbě Dire Straits, a abychom přinesli muziku fanouškům, kteří už příliš dlouho toužili po tom ji slyšet živě s muzikanty, kteří ji stvořili,” tvrdí muzikanti.

V minulosti už jel na šňůru podobný projekt, který se ale jmenoval The Straits. Aktuální sestava s úspěchem koncertovala třeba v Jižní Americe.

Baskytarista Dire Straits John Illsley s tím nesouhlasí. „Řekl jsem jim, jestli to chcete udělat, prosím říkejte tomu jinak,“ prozradil magazínu Rolling Stone. „To by bylo, jako kdyby se nějací lidé dali dohromady a říkali si Stones nebo Pink Floyd. To nemůžete dělat.“

Mark Knopfler a John Illsley

Samotný Knopfler, který má největší právo používat název skupiny, zatím mlčí.

Rodák ze skotského Glasgow byl původně hudebním novinářem. Vystudoval žurnalistiku na univerzitě v Leedsu a teprve později v polovině 70. let položil s bratrem základy k mnoha pozdějším hitům Dire Straits.

V létě 1977 vznikla první demonahrávka megahitu Sultans of Swing a od té doby šli Dire Straits jen nahoru. V osmdesátých letech vydali skvělé desky Love Over Gold a Brothers in Arms, které v další dekádě následovalo album On Every Street. V roce 1996 zahájil Mark Knopfler sólovou kariéru.