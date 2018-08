Novinky

Kapelu dal v roce 1988 dohromady zpěvák Titch. Spojila zvuk klasického rockabilly s punkovou energií a divokou image inspirovanou béčkovými filmy. Hned v roce založení vydali debutové album Psycho’s From Beyond, po kterém následovalo několik dalších. V polovině devadesátých let se však kapela, ve které se vystřídala řada muzikantů, ze scény pomalu vytratila.

Znovu se dali Klingonz dohromady v roce 2001 v původním složení a o dvě léta později natočili desku Up Uranus. Navzdory dalším změnám v obsazení v hraní dál pokračují. Předloni překvapili, když vydali novou desku Klownz’R’us.

Před Klingonz zahrají francouzští The Wreck, jejíž členové dříve hráli v Mad Sin a Astro Zombies.