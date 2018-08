Jaroslav Špulák, Právo

Jak se zrodil nápad pro vznik muzikálu Doktor Ox?

Je to poměrně dlouhá historie. Asi v roce 1987 jsem měl natáčet celovečerní film inspirovaný Julesem Vernem, pro který jsem napsal scénář. Uvažovalo se o tom, že to bude česko-francouzský snímek, a dokonce jsme měli rozjednáno, že by v něm roli starostky ztvárnila Annie Girardotová. Potom ale přišly dějinné události roku 1989, následně paní Girardotová vážně onemocněla a nakonec celá ta záležitost takříkajíc spadla pod stůl.

Po letech jsem si řekl, že když už mám napsaný scénář pro film, tak by z něj díky nadčasové myšlence, která v něm je, mohl vzniknout muzikál. Přímo se to nabízelo. Je to totiž mimo jiné příběh o pokusech s myšlením lidí, a právě ty pokusy dávají prostor pro choreografická čísla.

Když se dostavil velký úspěch s muzikálem Mefisto, rozhodl jsem se Divadlu Hybernia Doktora Oxe nabídnout. Dohodli jsme se, že ho připravíme.

Prošel ten původní filmový scénář velkými obměnami?

Filmový scénář a divadelní muzikál jsou naprosto odlišné disciplíny. Musel jsem v podstatě začít psát znovu. Podobné si jsou myšlenkou, ale požadavek na moderní muzikál je zcela odlišný než požadavek na film.

Inspirace Julesem Vernem ve scénáři zůstala. Je to váš oblíbený autor?

S Vernem jsem přišel do kontaktu hlavně díky filmům Karla Zemana. Jeho svět se mi velice líbil už jako klukovi. Verne je pro mě Karel Zeman. Pořád ve mně zůstává pocit okouzlení z jeho filmů. Jeden výstup v muzikálu Doktor Ox se bude poctou Verneovi.

Jaké poselství muzikál nese?

Myslím si, že lidé budou překvapeni. Když řeknu, že je o touze jedince ovládat masově myšlení obyvatel, každý si domyslí, proč příběh Doktora Oxe končí v současnosti. Je zkrátka i o psychopatech, kteří nás obklopují, ale tváří se normálně, čímž se nás snaží mást. Jenže i laskavý člověk může být v duši velký zloduch. Několik písniček je také o tom, že je zapotřebí mít vlastní mozek a používat ho.

Přestože vzniká zábavný muzikál, budou lidé překvapeni, jak moc je aktuální.