Lidé z ReFrame zkoumají filmy a seriály, aby zjistili, kolik žen na nich pracovalo nebo kolik žen v nich hraje a kolik minut jsou vidět. Aby získaly razítko, musí filmy nabídnout nejen herečky, ale také scenáristky nebo režisérky. Pár přídavných bodů si mohou vysloužit, když budou hodně rasově pestré.

Kontroloři jsou dost přísní a razítko jen tak někdo nezíská. Podle filmového serveru Variety ho například v první várce filmů udělili jen dvanácti filmům ze sta.

„Jsem strašně hrdá, že jsem součástí filmu s tolika talentovanými a odhodlanými ženami, které se podílely na produkci,“ sdělila Glenn Closeová z filmu The Wife, který označení získal. „Producentky a scenáristky, všechno ženy, to nikdy nevzdaly, i když to trvalo čtrnáct let.“

Režisér Paul Feig uvedl: „Jako příznivec a člen týmu ReFrame a jako filmař, který se snaží dosáhnout cíle inkluze a rovného zastoupení před i za kamerou, je pro mě získání razítka ReFrame pro můj poslední film stejně důležité, jako se ujistit, že mám v kameře film. Pečeť ReFrame je něco, o co by všechna studia, producenti i režiséři měli usilovat. Není to tak těžké.“

Od roku 2016 akademie udělující Oscary rovněž nabírá členy podle pohlaví a rasy. Některé nominace vyvolaly negativní komentáře médií. Nově hodlají navíc udělovat Oscara i pro „populární film“, což je zcela proti smyslu filmové ceny, jak upozornila mnohá americká i zahraniční média.